Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü

Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü

ARŞİV-

İlk Müdahale Hastane Deniz Polisi Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-kurtarılması
-Kalp masajı
-Tekneye alınması
-Teknenin yat limana gitmesi
-Itfaiye ambulans dan detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sırasında Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi altındaki falezlerde meydana geldi. Manzara izleyen Ali Yıldız(34) dengesini kaybederek, yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Yıldız'ın yanına inip, ilk müdahaleyi yaptı. Karadan yukarıya çıkarılamayacağı anlaşılan Ali Yıldız, deniz polisi tarafından sedye ile bota alındı. Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen ve hayati tehlikesi bulunan Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı