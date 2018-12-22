Antalya'da falezlerden düşen kişi öldü

-kurtarılması

-Kalp masajı

-Tekneye alınması

-Teknenin yat limana gitmesi

-Itfaiye ambulans dan detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen şahıs ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sırasında Karaalioğlu Parkı Hıdırlık Kulesi altındaki falezlerde meydana geldi. Manzara izleyen Ali Yıldız(34) dengesini kaybederek, yaklaşık 30 metre yükseklikten yuvarlandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı Yıldız'ın yanına inip, ilk müdahaleyi yaptı. Karadan yukarıya çıkarılamayacağı anlaşılan Ali Yıldız, deniz polisi tarafından sedye ile bota alındı. Kaleiçi Yat Limanı’na getirilen ve hayati tehlikesi bulunan Yıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

