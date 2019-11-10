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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişi toprağa veriliyor - Defin hazırlıkları - ERZURUM

Antalya'da evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişi toprağa veriliyor - Defin hazırlıkları - ERZURUM

- Mezarın kazılması - Mezarlıktan görüntüler - AFAD'ın kamyonetinden görüntü - Selim Şimşek'in babası Canip Şimşek'in görüntüsü - AFAD ekibini tedbirleri - AFAD ekiplerinini koruyucu elbiselerini giymesi - Aile üyelerine koruyucu elbise giydirilmesiERZURUM (AA) - Antalya'da dün evlerinde ölü bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi cenaze aracıyla getirildikleri Erzurum 'da toprağa verildi.
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Cenaze Cenaze Aracı 

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