Antalya'da ev yangını

- - Dimçayı yolunda 4 katlı bir apartmandan detaylar - İtfaiye araçlarından detaylar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahelesi - Yangın söndürmeyi izleyen vatandaşlardan detaylar - Alanya ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Dimçayı yolunda 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında Mustafa Taşar'ın yaşadığı evde yangın çıktı.Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Evde hasara yol açan yangın nedeniyle jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
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