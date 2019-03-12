Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya'da ev yangını

Antalya'da ev yangını

- - Dimçayı yolunda 4 katlı bir apartmandan detaylar - İtfaiye araçlarından detaylar - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahelesi - Yangın söndürmeyi izleyen vatandaşlardan detaylar - Alanya ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Dimçayı yolunda 4 katlı bir apartmanın üçüncü katında Mustafa Taşar'ın yaşadığı evde yangın çıktı.Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Evde hasara yol açan yangın nedeniyle jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Jandarma 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı