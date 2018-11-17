Antalya'da ev yangını

-itfaiyelerin gelişi

-çevredeki vatandaşlar



( ANTALYA )- 6.kattan yükselen alevler güçlükle kontrol altına alınabildi ANTALYA



- Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan ev yangını güçlükle kontrol altına alındı.Yangında can kaybı olmazken evde büyük orandaa maddi hasar oluştu. Yangın bugün öğle saatlerinde Kumluca ilçe merkezinde bulunan 6 katlı bir binanın son katında çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınabildi. Evden alevlerin yükselmeye başladığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yangına müdahale etti. Polis çevre güvenliğini alırken herhangi bir yaralanma ihtimaline karşı sağlık ekipleri de olay yerine çağrıldı.Kime ait olduğu belirlenemeyen ve yangın esnasında boş olan evden yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. İtfaiyenin kısa süre içinde olay yerine gelip hem dışarıdan hem de içeriden kapıyı kırıp müdahale ettiği yangın yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alınabildi. Yangında can kaybı olmazken evde büyük oranda maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

