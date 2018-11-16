Antalya’da ev ve ot çalılık yangını

-Alevlerin gözükmesi

-Ot çalılık yangını



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Kepez İlçesi’nde bir evde ve boş bir arazide ot çalılık yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kepez İlçesi Beşkonak Mahallesi’nde bulunan bir gece kondu evde sabah saatlerinde henüz nedeni belli olmayan şekilde yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler yakınında bulunan başka bir eve de sıçradı. Yangına, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. İki evdeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ilk çıktığı evde bulunan kullanılmayan eski klima ve buzdolapları ise zarar gördü. Evlerde maddi zarar oluşurken, polis yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Öte yandan, Güneş Mahallesi 6050 sokak üzerinde bulunan boş arazide de ot ve çalılık yangını çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. (SÇ)

