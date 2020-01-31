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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da eski koca dehşeti...Eski eşini ve kızını öldürüp kendini yaraladı İzle

Antalya'da eski koca dehşeti...Eski eşini ve kızını öldürüp kendini yaraladı İzle

Olay yerinden detay

Polis Hastane Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Koca Dehşeti 

-evden detay
-polislerin çalışması
-Ambulans detay
-Çevredeki vatandaşlar
-Röportajlar
-Zanlının hastaneye kaldırılması
-Anne ve kızın fotoğrafları

( ANTALYA - EK)- Eski eşini ve kızını silahla vurup öldürdü- Ardından silahı kendine doğrultup ateşleyen adam, ağır yaralandı ANTALYA

- Antalya’da eski eşiyle tartışan adam, karısını ve kızını tabancayla vurarak öldürdü. Olayda, kadın olay yerinde, kızı ise hastanede hayatını kaybederken, intihar teşebbüsünde bulunan adam ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Olay bugün sabah saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Barış Mahallesi 2917 sokaktaki 2 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşi Esma Polat’la bir süredir tartışan Birol K., eve gelerek eşiyle konuşmaya başladı.
Aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu, Birol K. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Esma Polat ve kızı Ekin Köse’ye ateş etti. Ardından Birol K. tabancayı kendine doğrultarak ateşledi. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Esma Polat’ın öldüğünü tespit etti. Yaralı olarak kaldırılan baba ile kızı hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan Ekin Köse isimli kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ağır yaralanan Birol K.’nın tedavisi sürüyor.
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