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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da eski ilçe emniyet müdürü silahla yaralandı

Antalya'da eski ilçe emniyet müdürü silahla yaralandı

- - Eski ilçe emniyet müdürünün hastaneye getirilmesi - Acil servis dışı - Polis araçları ve ambulans - Olayın meydana geldiği apartmanın dışı - Hastanede tedavi altına alınan eski ilçe emniyet müdürünün kendisini tabancayla vurduğu öne sürüldüANTALYA (AA) - Antalya 'da kendisini tabancayla vurduğu iddia edilen eski ilçe emniyet müdürü hastanede tedavi altına alındı.İddiaya göre, hakkındaki soruşturma nedeniyle Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden el çektirilen ve bir süredir Emniyet Müdürlüğü emrinde pasif görevde bulunan Kadir Yıldız, Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki apartmanda tabancayla kendini vurdu.Sol omzundan yaralandığı belirtilen Yıldız, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Yıldız'ın başka bir kente tayininin çıktığı ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü.

Emniyet Müdürü Hastane 

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