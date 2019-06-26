Antalya’da erken terhis sevinci

-Askerin dışarı çıkması

-Komutanlarla veda

-Birbirleriyle veda

-Jandarma diye seslenmeleri

-Özçekim yapmaları

-Çantalarını taşımaları

-Birlikten ayrılmaları

-Talha Alptekin



( ANTALYA )- Erken terhis olan askerler birliklerine veda etti- Mutlulukları yüzlerine yansıyan askerle son kez birliklerinin önünde özçekim yaptı ANTALYA



- Antalya’da yeni askerlik sistemi kapsamında 6 ayını dolduran askerler erken terhis sevinci yaşadı. Birliklerinden çıkan askerler büyük mutluluk yaşarken, arkadaşları ve komutanları ile vedalaşıp evlerinin yolunu tuttu. TBMM Genel Kurulu’nda yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin kabul edilmesiyle askerliğin 6 aya düşürülmesinin ardından 6 aylık vatani görev süresini dolduran askerler terhis olmaya başladı.

Antalya’nın Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı’nda vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerler bugün terhis edildi. Son iştimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler mutlu bir şekilde birliklerinden dışarı çıktı. Hepsinin yüzünden mutluluk gözlenen askerler komutanlık önünde özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Askerler hep bir ağızdan‘ En büyük jandarma’ dedikten sonra birbirleriyle vedalaşıp, evlerinin yolunu tuttu. "Annesine sürpriz yapacak" Memleketi Konya’ya gidecek olan Talha Alptekin, Askerlik düştü hepimiz çok mutluyuz. 9 aydır askerdim. Bizim için sürpriz oldu. İlk duyduğumda çok mutlu oldum. Şükür bugün hepimiz çıktık. Jandarmanın son askerleriyiz. Anneme babama geleceğimizi söylemedim. Sürpriz yapacağım. Annem bana, ‘Sana bu erken terhis vuruyor mu?” demişti. Bende ‘Bana vurmadı’ demiştim. 3 ay sonra geleceğimi söyledim. Şimdi gidince sürpriz olacak.” dedi.

(İA-

