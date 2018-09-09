Antalya'da düğün takılarına nafaka haczi İzle

-Düğün alanına girmeleri

-Damadın alkışlar eşliğinde düğün alana girmesi

-Düğünden detay(cep telefonu)

-Memurların çıkışı

-Davetliler detay

-Polis merkezi detay

-Avukat Erdal Yiğit röp

-Detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya'da üçüncü kez dünya evine giren kişinin düğünündeki takılara, damadın ikinci evliliğinden dünyaya gelen çocuğunun nafakasını ödemediği gerekçesiyle haciz işlemi uygulandı. Düğünde damadın üzerindeki ve takıda toplanan 103 lira 95 kuruş ile alyans yüzük haczedildi. Muratpaşa ilçesinde yaşayan Semra Ç., yaklaşık 2,5 yıl evli kaldığı ve bir çocuklarının olduğu araç kiralama şirketi sahibi Mert T'nin(36) nafaka parasını ödemediği iddiasıyla yasal yollara başvurdu. Mert T'nin Döşemealtı’nda gerçekleştireceği üçüncü evlilik öncesi, Antalya 16. İcra Dairesi tarafından 50 bin liralık nafaka parasının alınması için icra işlemi başlatıldı. İcra Dairesi, düğünün yapılacağı ilçenin emniyet müdürlüğüne bir yazı yazarak, alacaklı vekilin talebi gereği düğün esnasında takılacak takı para ve değerli eşyaların haczi için belirtilen adreste güvenliğin sağlanmasını istedi. Düğünün yapılacağı Döşemealtı ilçesindeki bir at çiftliğine polis eşliğinde icra memurları hacze geldi. Damat ve gelin saat 19.30’da davetlilerin alkışları eşliğinde düğünün yapılacağı alana geçti. Yaklaşık 4 saat süren düğünde gelin ve damat masaları dolaştı, tebrikleri kabul etti. Haciz memurları damada üzerinde çıkan ve takıda takılan 103 lira 95 kuruş ve alyans yüzüğü haczetti. Haciz heyetinin takıların az olduğunu söylemesi üzerine, düğün tarafı takıların gelin odasından çalındığını söyledi.



Bunun üzerine müşteki avukatları şikayetçi oldu ve polis merkezine gidildi. Verilen ifadelerin ardından taraflar polis merkezinden ayrıldı. "Derdimiz para falan değil" Müşteki avukatı Erdal Yiğit, yapılan işlem hakkında bilgi verdi. Yiğit, “ 3 yıl önce sonuçlanan boşanma davasında takdir edilen nafaka ve tazminatın davalı tarafından ödenmemesi durumudur. Oysa davalının bunu ödeyecek çok fazla gücü var. Ama sırf 1000,1500 lira nafakayı ödememek için bütün şirketlerini kapatıp lüks hayatına devam edip, ondan sonra lüks bir düğün yapıp sağda solda reklam yapmasıdır. Bizim buradaki derdimiz para falan değil. “Çocuğumuzu göstermiyorlar” diye konuşuyorlar. 3 yıldır çocuğunu aramayan bir insan düğününden bir ay önce çocuğunu görmek için icra takibi yapıyor. Çocuk onla görüşmek istemeyince zorla icraya geçiyor. Bunu kendine bahane ediyor. “Ben çocuğumu göremedim, nafaka borcum yok” diyor. Ödediğin nafaka dekontu varsa çıkarsın biz hepsini kabul edeceğiz.”dedi.

“103 lira 95 kuruş haciz” Bugünkü düğünde de yapılan hacizde damadın üzerinden 53 lira 95 kuruş ve düğünde takılan 50 lira olduğunu dile getiren Yiğit, “ Ama ne hikmetse orada takılan takıların hepsi çalınmış. Bizde karakola geldik ifade vereceğiz.” diye konuştu.



