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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı

Antalya’da düğün dönüşü kaza: 3 yaralı

-cep telefonu ile kazanın ardından olay yeri

Polis Hastane Cep Telefonu Polis Ekipleri Ameliyat 

--kazanın meydana geldiği yer ve araçtan detay
--hastaneye gelmeleri

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu araç, önce yağmursuyu tahliye kanalına, ardından da ağaca çarparak ters döndü. 3 kişinin yaralandığı kazada, 1’inin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Uzunlar Mahallesi Ada Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya’da bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra Alanya’ya dönmek için yola çıkan Nalinci ailesi, 07 VB 530 plakalı otomobil ile rampa aşağı indikleri sırada karşı şeride geçip, yolun solundaki yağmursuyu tahliye kanalına çarptı. Kazanın etkisiyle araç, ağaca çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, araç sürücüsü Halit Nalinci ile otomobilde yolcu olarak bulunan kızı Sinem Nalinci ve 4 yaşındaki torunu Ayaz Çalıkoğlu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan ve Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sinem Nalinci ameliyata alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
(AK-HFV-
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