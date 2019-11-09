Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da dört kişilik ailenin ölümüyle ilgili valilik açıklaması Haberi

Antalya'da dört kişilik ailenin ölümüyle ilgili valilik açıklaması Haberi

Evden detaylar

Çilingir İlk Müdahale Adli Tıp Kız Çocuğu Kimyasal Madde 

-Ekiplerin çalışması
-Yönetici açıklama
-Cenazelerin alınması
-Fotoğraflar

( ANTALYA - TOPLU) ANTALYA

- Antalya'da ikisi çocuk 4 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasına ilişkin Antalya Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı. Olayın intihar olduğu bildirilen açıklamada olaya ilk müdahale eden (5) Polis Memuru ve çilingir, tedbir amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Bu gece saat 02.55 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde ikamet eden yakınlarından haber alamayan bir şahsın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, ilgili ekiplerin olay yerine intikal edilerek Cumhuriyet Savcısından alınan talimat gereği çilingir vasıtasıyla söz konusu ikamete girdiği bilgisi paylaşılan açıklamada , ikametin salon kısmında baba Selim Şimşek, (36), kız çocuğu Ceren Şimşek, (9), erkek çocuğu Ali Çınar Şimşek'in (5) , evin banyo kısmında ise anne Sultan Şimşek'in olü olarak bulunduğu biildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Olay yerine intikal eden ekiplerimizce yapılan ilk incelemede, olayın intihar olabileceği değerlendirilmiş, ikametten menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu olduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlere haber verilmiş, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, AFAD Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ikamete birlikte girilerek, ölen şahısların cesetleri otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırılmış, Olay yeri muhafaza altına alınarak ikamet detaylı incelenmek üzere mühürlenmiştir. Ayrıca olaya ilk müdahale eden (5) Polis Memuru ve çilingir, tedbir amaçlı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, görevlilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir.Uzman ekiplerce gerekli incelemeler devam etmektedir"
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
İzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştüİzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştü
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı