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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu Video

Antalya'da dört kişilik aile evde ölü bulundu Video

evin dış görnütüsü

Çilingir Polis Bild Güvenlik Önlemi Şili 

-güvenlik önlemleri

( ANTALYA )- 4 kişilik ailenin siyanür nedeniyle öldüğü iddiası ANTALYA

- Antalya'da Uncalı mahallesinde bir apartmanın 8. katında yaşayan dört kişi ölü olarak bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor. Edinilen bilgiye göre olay, bugün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde bulunan bir Apartmanı'nda meydana geldi. Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı. Ekiplerin siyanür zehirlenmesi ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis, binayı tahliye etti. Polisin evde incelemesi devam ediyor.
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