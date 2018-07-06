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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya’da domates üreticisi 50 derecede sezonu kapattı İzle

Antalya’da domates üreticisi 50 derecede sezonu kapattı İzle

Domates serasından görüntüler

Bağ Bozumu Eğitim Yılı Tarım Eğitim Öğretim Yılı Irak 

-49 dereceyi bulan termometreden detay
-Domateslerin sökülmesinden görüntüler
-Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin röportaj

( ANTALYA -ÖZEL-HD)- Sera içerisinde termometreler 50 dereceyi gösterdi- Antalyalı çiftçi eski sezonu kapattı, yeni sezonu bekliyor ANTALYA

- Antalya’da örtü altı üretimin merkezleri arasında bulunan Aksu İlçesi’nde domates üreticileri, bir haftadır etkisi altına alan sıcak havanın sera içerisinde 50 dereceye kadar çıkması üzerine domatesleri sökerek sezonu kapattı. Antalya’yı bir haftaya yakın süredir etkisi altına alan sıcak havalar, çiftçiyi de olumsuz etkiledi. Dışarıda mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyreden sıcak hava, sera içerisinde mevsim normallerinin 15-16 derece kadar üstüne çıktı. Termometreler sera içerisinde 50 dereceye kadar çıktı. Sıcak havalara daha fazla dayanamayan çiftçiler ise sezonu kapatmakta buldu. Çiftçiler, seralarında bulunan domatesleri kökledi. Yukarıda bulunan telden kesilen ve topraktan köklenen domates ağaçları, sera içerisinden temizlenerek ekim ekim alanlarını yeni sezona hazırlamak için boş bırakıyor. “Şuanda 50 dereceyi bulan sıcaklık var.” Üreticinin üretim yılının eğitim öğretim yılı gibi olduğunu kaydeden Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, “Sezonumuzu bitirdik. 2017-2018 çiftçi dönemi aynı eğitim yılı dönemi gibidir. Üretici yılın 6’ıncı ayında üretime başlar. Diğer takip eden yılın ilk 6 ayının sonunda da üretimini sonlandırır. 2017 Ağustos ayında başladığımız dönem 2018 Temmuz ayında sona erdi. Şuanda bağ bozumundayız. Ürünlerimizi toplayacağız. Bu yıl sıcaklar biraz geç geldi ama iyi geldi. Şuanda 50 dereceyi bulan sıcaklık var. 48-49 dereceyi bulan bu sıcaklıkta ürünlerimizi tamamen sökeceğiz. Ürünlerin bu sıcaklığa dayanması olanaksız.” açıklaması yaptı. “Tarım girdilerimizde bir düzenleme istiyoruz” Çiftçi açısından bereketli bir yılı geride bıraktıklarını açıklayan Şahin, “Biraz istikrarsız yıl oldu. İnişli çıkışlı oldu. Örneğin geçen yıl çok ekildiği için patates-soğan para etmedi. Bu yıl ise az ekildiği için çok pahalı oldu. Domateste de geçen yıl çift sezon para etmedi, bu yıl da çift sezon para etti tek sezon etmedi. Yine de güzel bir yıl geride kaldı. Yeni dönemden beklentimiz tarım girdilerimizde bir düzenleme istiyoruz. Tarım girdileri dolar ile birlikte çok yükseliyor. Cumhurbaşkanımızın bize sözü var. Kendisi, “Çiftçilerimizi güzel günler bekliyor” dedi.
Cumhurbaşkanı'mızın sözünü umutla bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.
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