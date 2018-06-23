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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da domates fiyatları yüzde 400 arttı...‘Tuta’ domates fiyatlarına tavan yaptırdı

Antalya’da domates fiyatları yüzde 400 arttı...‘Tuta’ domates fiyatlarına tavan yaptırdı

-arşiv-

Hastalık Misyon Bild 2009 Yılı Irak 

-tuta kelebeğinden görüntü
-domateslerden görüntü
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya Toptancı Hali'nde domatesin fiyatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine gören yüzde 400 arttı. Artışa Antalya’da "domates güvesi" denilen "tuta absoluta" hastalığı nedeniyle seralarda binlerce ton domatesin kuruması ve çiftçinin geçtiğimiz yıla oranla 2 ay önce domatesini sökmesinin neden olduğu bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali günlük fiyat listesi açıklandı. Meyve ve sebzenin hal fiyatlarının yer aldığı listede domatesin kilogramı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 400 artarak 3-3,5 TL'den alıcı buldu. Örtü altı üretimin merkezinde yer alan çiftçilerin, 2009 yılında Güney Avrupa üzerinden Türkiye’ye giren ‘tuta absoluta’ hastalığına karşı yenik düştüğü belirtildi. "Domates güvesi" denilen "tuta absoluta" adlı hastalık, 2015 yılında yaşanan Rus krizinden sonra domates üreticisini zarar ettiren en önemli faktör oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise domates Antalya Toptancı Hali’nde 70 kuruştan alıcı buluyordu. "Geçen yıla oranla fiyatlar yüzde 400 arttı" Çiftçiler, hastalık nedeniyle binlerce ton domateslerini sökmek zorunda kaldı. Sökemeyenler ise domatesleri dalında kurumaya bıraktı. Çiftçiler, 'tuta' kelebeğinin yok edilmesinde kullandıkları ilaçların tesir etmemesi üzerine ilaçların araştırılması için Aksu Tarım İlçe Müdürlüğüne de dilekçe verdi. Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Tuta çiftçimizi bitirdi. Geçen yıla oranla fiyatlar yüzde 400 arttı. Hale gelen ürün ise yüzde 100 düştü. Önümüzdeki iki ay içerisinde domates fiyatları soğan ve patates fiyatlarını geçecek. Böyle giderse ‘tuta’ üreticinin de tüketicinin de cebini çok yakacak. Tuta üreticiyi bitirdi. Domatesler olduğu gibi serada kaldı. Çiftçimiz domatesini toplayamadan söktü" açıklamasını yaptı.
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