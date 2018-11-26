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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da dolandırıcılık operasyonu...Kendilerini emlakçı diye tanıtarak 22 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Antalya’da dolandırıcılık operasyonu...Kendilerini emlakçı diye tanıtarak 22 bin lira dolandıran şüpheliler yakalandı

ASAYİŞTEN DETAYLAR

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-DOLANDIRICILARIN ÇIKARILMASI

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da internet sitesine verdikleri satılık daire ilanlarına başvuran kişilerden toplam 22 bin 750 lira dolandıran 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Fatih Polis Merkezi’ne gelerek internette satılık daire ilanı gördüklerini ve irtibata geçtikleri 3 kişiye toplamda 22 bin lira 750 lira kaparo verdiklerini bildiren S.R., H.K. ve S.T., kendilerini emlakçı diye tanıtan 3 kişiden bir daha haber alamadıklarını ifade ederek şikayetçi oldular. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişilerin M.T., G.T. ve A.T. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan, aralarında 1 kadının da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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