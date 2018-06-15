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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da doktoru, randevulu gasp eden çift yakalandı

Antalya'da doktoru, randevulu gasp eden çift yakalandı

Emniyet detay

Kadın Doktor Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Güvenlik Kamerası Cep Telefonu 

-kadının çıkarılması
-Erkeğin çıkarılması
-Araca bindirilmeleri
-Kaleiçindeki gasp anında şahsın arkada dururken görüntüsü(kel olan arkadaki 3. kişi)
-ARŞİV

( ANTALYA )- Dahiliye doktoru 77 yaşındaki Aysel Oktay'ı, randevu alıp, bıçak zoruyla elleri ve ayaklarını bağlayarak gasp eden çift Diyarbakır'da polisin randevusuz operasyonuyla yakalandı. ANTALYA

- Antalya’da 15 gün önce bıçakla etkisiz hale getirildikten sonra eli ve ayağı bağlanan kadın doktorun, cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyalarının gasp eden sevgili çift Diyarbakır’daki saklandıkları evlerinde yakalandı. 15 gün önce 77 yaşındaki Aysel Oktay, Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi’nde ev olarakta kullandığı özel muayenesinde hasta gibi gelen bir çift tarafından bıçakla tehdit edilip, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra cep telefonu, bilgisayarı ve bazı ziynet eşyaları gaspedilmişti. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çiftin kaçtıkları güzergah üzerindeki bir işyerinden güvenlik kamerasından şüphelilerden birinin resmine ulaştı. İncelemelerini daha da derinleştiren ekipler, kadının isminin Esra olduğunu ve bir pansiyonda kaldığını tespit etti. Pansiyonları bu isimle araştıran gasp büro ekipleri, kadın E.A.’nın(33)yanındaki kişinin çeşitli suçlardan sabıkası bulunan F. K.(34) olduğunu belirledi. Çiftin olayı gerçekleştirdikten sonra hızlı şekilde pansiyonu boşalttığı ve Diyarbakır’ gitmek üzere otogara gittikleri bilgisine ulaşıldı. Diyarbakır’a yer bulamamaları üzerine çiftin Manavgat ilçesi üzerinden Batman’a, oradan da Diyarbakır’a geçtikleri belirlendi. Burada bir F.K. adına kayıtlı bir evde saklanmaya başlayan çift, polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirişen F.K. ve E.A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Hiçbir şey hatırlamıyorum" İfadesinde F.K.’nın madde kullandığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. F.K.’nın ofisten 2 tablet, 1 altın bileklik, 1 laptop aldığı ve bunları uyuşturucu madde karşılığında sattıkları belirlendi. F.K.’nın hırsızlık amacıyla apartmanlara girdiği esnada, doktorun ev olarak kullandığı ofisine sevgilisini hasta gibi kullanıp randevu1u gasp yapma planını hazırladıkları öğrenildi. Öte yandan F.K.’nın 19 Mayıs 2018 tarihinde Kaleiçi’nde bir çiftin 70 lirasını gasp eden, 3 erkek şüpheliden biri olduğu belirlendi. (İA-
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