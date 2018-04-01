Antalya'da deniz keyfi Haberi

-Denize girenler drone görüntüsü

-Güneşlenen vatandaşlar

-Denize giren vatandaşlar

-Sahilde güneşlenen vatandaşlar

-Çocuklar röp.

-Sermin YeniDoğan röp.

-Sahilden detaylar



( ANTALYA - HD) ANTALYA



- Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Antalya’da hafta içi etkili olan yağışın ardından güneşli hava yüzünü gösterdi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, il merkezinde hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı 19 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, Lara sahillerine gelerek bol bol güneşlendi. Bazıları vatandaşlar ise denize çocuklarıyla birlikte girdi, bazıları ise piknik yapmayı tercih etti. Denize giren çocuklar, havanın soğuk olmadığını ve denize girmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, Sermin Yenidoğan, “Nisan’nın 1’inden çok güzel bir hava var. Ailemle birlikte geldik. Denize girmeyi düşünüyorduk ama yüzmeyi bilmediğim için giremiyorum. Su sıcaklığı havaya göre çok güzel” diye konuştu.

Öte yandan Antalya’da hava sıcaklığı önümüzdeki 5 gün içerisinde 3 ila 4 derece daha artacağı tahmin ediliyor.

