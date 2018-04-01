Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da deniz keyfi

Antalya'da deniz keyfi

Sahilden drone görüntüsü

Yüzme Hava Sıcaklığı Güneşli Hava Güneşli 

-Denize girenler drone görüntüsü
-Güneşlenen vatandaşlar
-Denize giren vatandaşlar
-Sahilde güneşlenen vatandaşlar
-Çocuklar röp.
-Sermin YeniDoğan röp.
-Sahilden detaylar

( ANTALYA - HD) ANTALYA

- Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, sahillerde yoğunluk oluşturdu. Antalya’da hafta içi etkili olan yağışın ardından güneşli hava yüzünü gösterdi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, il merkezinde hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı 19 derece, nem oranı ise yüzde 64 olarak ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, Lara sahillerine gelerek bol bol güneşlendi. Bazıları vatandaşlar ise denize çocuklarıyla birlikte girdi, bazıları ise piknik yapmayı tercih etti. Denize giren çocuklar, havanın soğuk olmadığını ve denize girmekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederken, Sermin Yenidoğan, “Nisan’nın 1’inden çok güzel bir hava var. Ailemle birlikte geldik. Denize girmeyi düşünüyorduk ama yüzmeyi bilmediğim için giremiyorum. Su sıcaklığı havaya göre çok güzel” diye konuştu.
Öte yandan Antalya’da hava sıcaklığı önümüzdeki 5 gün içerisinde 3 ila 4 derece daha artacağı tahmin ediliyor.
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı