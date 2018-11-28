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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da dalgaları gören selfie için sahile koştu Haberi

Antalya'da dalgaları gören selfie için sahile koştu Haberi

Konyaltı Sahili'nden detay

Ölümsüz Köpek Sığınma Yağan Şiddetli Rüzgar 

-Dev dalgalardan detay
-Vatandaşların fotoğraf çekinmesi
-Sahili döven dalgalar
-Turistlerin rüzgarla zor anları
-Kedi ve köpeklerin sığınması
-Detektörle madeni para arayan çift

( ANTALYA -ÖZEL)- Dev dalgaları görenler fotoğraf çekinirken, bir çiftin dalgaların sahili dövdüğü noktalarda detektörle madeni para araması dikkat çekti ANTALYA

- Antalya’da öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarla birlikte Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Birçok vatandaş sahile fotoğraf çekinmek için gelirken, bir çiftin dalgaların sahili dövdüğü noktada detektörle madeni para araması dikkat çekti. Kent merkezinde öğlen saatlerinde etkili olan ve saatteki hızı 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Boyu yaklaşık 2.5 metreye varan dalgalar, sahil adeta döverken, sunduğu görsel şöleni ise vatandaşlar çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Rüzgarın şiddetinden bazı vatandaşlar yürümekte zorlandı, hayvanlar da sığınacak yer aradı. Ara ara yağan sağanak da dışarıdaki turistlere zor anlar yaşattı. Sahilde bir çiftin ise dalgaların arasında detektörle madeni para ve ziynet eşyaları araması dikkat çekti. Dalgaların büyüklüğüne aldırmayan çiftin, zaman zaman bazı eşyalar bulduğu gözlendi.
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