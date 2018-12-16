- Antalya'da Cübbeli Ahmet Hocaya yoğun ilgi Haberi

-Salondaki vatnadaşlardan detaylar

-Yerde oturanlar

-Ayakta izleyenler

-Çocuklar detay

-Protokol detay

-Cübbeli Ahmet Hoca'nın gelişi

-Cübbeli Ahmet Hoca detay

-Salonda detaylar



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’ya 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün konferansını dinlemek için salona yüzlerce kişi geldi. Hınca hınç dolan salonda vatandaşların çoğu, 'Cübbeli Ahmet Hoca'yı ayakta ve yerde izlemek zorunda kaldı. Akdeniz Hayırlı İlimler ve İslam Yayma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (AHİD) ve İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde konferans düzenlendi.

Konferansa Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldı.

Saatler öncesinde salona gelen vatandaşlar, erkenden yerlerinin alırken, izdiham yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. 7’den 70’e her yaştan dinleyicilerin katıldığı konferans öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Bu sırada salona giren Cübbeli Ahmet Hoca’yı görmek ve onunla fotoğraf çekinmek isteyenler izdihama neden oldu. Kadınlar ve erkeklerin ayrı olarak oturduğu konferansta Cübbeli Ahmet Hoca kendisi için ayrılan koltuğa oturdu. Salonda oturacak yer bulamayan vatandaşlar ayakta ve yerde oturarak cübbeli Ahmet Hoca’yı görmeye çalıştı. Konferans yaklaşık 2 saat sürdü. (SM-

