Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Antalya'da Cübbeli Ahmet Hocaya yoğun ilgi Haberi

- Antalya'da Cübbeli Ahmet Hocaya yoğun ilgi Haberi

Salona gelen vatandaşlar

Dera İslam Konferans 

-Salondaki vatnadaşlardan detaylar
-Yerde oturanlar
-Ayakta izleyenler
-Çocuklar detay
-Protokol detay
-Cübbeli Ahmet Hoca'nın gelişi
-Cübbeli Ahmet Hoca detay
-Salonda detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’ya 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün konferansını dinlemek için salona yüzlerce kişi geldi. Hınca hınç dolan salonda vatandaşların çoğu, 'Cübbeli Ahmet Hoca'yı ayakta ve yerde izlemek zorunda kaldı. Akdeniz Hayırlı İlimler ve İslam Yayma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (AHİD) ve İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından Kepez Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde konferans düzenlendi.
Konferansa Cübbeli Ahmet hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katıldı.
Saatler öncesinde salona gelen vatandaşlar, erkenden yerlerinin alırken, izdiham yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. 7’den 70’e her yaştan dinleyicilerin katıldığı konferans öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Bu sırada salona giren Cübbeli Ahmet Hoca’yı görmek ve onunla fotoğraf çekinmek isteyenler izdihama neden oldu. Kadınlar ve erkeklerin ayrı olarak oturduğu konferansta Cübbeli Ahmet Hoca kendisi için ayrılan koltuğa oturdu. Salonda oturacak yer bulamayan vatandaşlar ayakta ve yerde oturarak cübbeli Ahmet Hoca’yı görmeye çalıştı. Konferans yaklaşık 2 saat sürdü. (SM-
İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı