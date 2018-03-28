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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da çöl tozu havadan görüntülendi

Antalya'da çöl tozu havadan görüntülendi

Drone görüntüsü havadan

( ANTALYA ) ANTALYA

Güneşli Hava Güneşli Irak 


- Kuzey Afrika'dan kuvvetli hava akımının taşıdığı çöl tozu, Antalya semalarını kapladı. Yaz aylarındaki nemli havayı andıran görüntülerde sabah saatlerinde güneşli hava, toz bulutları sonrası yerini öğlen saatlerinde karanlığa bıraktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamanın ardından Kuzey Afrika’dan havalanan çöl tuzu, dün akşam saatlerinde Antalya’da etkisi gösterdi. Sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakan Antalya seması, öğle saatlerinde ise toz bulutuyla kaplandı. Bulutların etkisiyle kentin Beydağları ve Toroslar görülmez hale gelirken, yine bulutların Kuzey’den Güney kısmına doğru ilerlediği ve dağ zirvelerinde kümeleştiği gözlendi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika'dan havalanan toz bulutunun kenti etkisine aldığı, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı ve yağmurla birlikte tozun çamur halinde yere ineceği ifade edilmişti.
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