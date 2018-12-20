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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya’da cinayet: 1'i hamile kadın, 2 ölü İzle

Antalya’da cinayet: 1'i hamile kadın, 2 ölü İzle

Araçtan detaylar

Polis Merkezi Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Hamile Kadın 

-adli tıp detaylar
-Fotoğraflar

( ANTALYA )- Araç içinde silahlı saldırıya uğrayan biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti- Hayatını kaybeden kadının 5 aylık hamile olduğu öğrenildi ANTALYA

- Antalya’nın Serik ilçesinde evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu (33), hafif ticari araçta uğradıkları silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Yazır yolu yakınlarından silah sesleri geldiğini duyan çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 07 BJH 69 plakalı hafif ticari araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz ile 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu’nun cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemede, araca pompalı tüfekle 3 el ateş açıldığı belirlendi. Gürbüz Hakkı Yılmaz ile Hatice Bahçecioğlu’nun cansız bedenleri, Serik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hatice Bahçecioğlu’nun 8 ay önce eşinden boşandığı ve Gürbüz Hakkı Yılmaz ile evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi. Gürbüz Hakkı Yılmaz’ın da eşinden ayrıldığı ve golf sahalarında çalıştığı ifade edildi. Hatice Bahçecioğlu’nun eski eşi, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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