Antalya'da çıkan yangında gecekondu küle döndü

--yangın söndürme çalışması

--anne ve çocuklarına ambulansta müdahale

--itfaiye ekipleri

--itfaiye erlerinin incelemeleri

--belediye başkanı sözenin eşinin aileyi teselli etmesi

--detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesinde anne ve 3 çocuğunun yaşadığı gecekonduda çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen anne ve kızına 112 ekipleri tarafından olay yerinde müdahalede bulunuldu. Olay Yayla Mahallesi 2529 Sokak no: 11 adresinde bulunan Şengül T. İsimli kadının 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı gecekonduda meydana geldi. Evin elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın gecekondunun çatısındaki direklerin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyürken gecekondudan yükselen dumanlar etrafı kapladı. Yangın ihbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, çatısı tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Yangından ve dumandan etkilenen Şengül T. ve çocuklarına olay yerine gelen ambulansta 112 ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yangın yerine gelen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in eşi Hatice Sözen, evi yanan aileye geçmiş olsun dileklerini iletirken, her konuda yanlarında olduklarını, gereken her şeyin yapılacağını söyledi.