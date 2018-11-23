Antalya’da çiftçiye 72 milyon pamuk ödemesi yapıldı İzle

-pamuk tarlası drone görüntüleri



( ANTALYA )- İlk defa damlama sulama sistemi ile pamuk üretimi gerçekleştirildi- İklim şartları pamuğun rekoltesini düşürdü ANTALYA



- Türkiye’de pamuk üretiminin önemli merkezleri arasında yer alan Antalya’da pamuk çiftçisine bu yıl 72 milyon TL ödeme yapıldı. İlk defa damlama sulama sistemi ile pamuk üretimi yapılan ilde geçen yıla göre oranla iklim şartlarından dolayı rekolte düştü. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), Aksu, Serik ve Manavgat ilçeleri başta olmak üzere toplam 55 bin dönüm ekili araziden 21 bin 500 ton kütlü pamuk alımı yaptı. Antbirlik bir kilo kütlü pamuk için çiftçiye 3.80 TL verirken, devletin bu yıl teşvik fiyatını kilo başına 80 kuruş olarak açıklamasının ardından çiftçiye toplamda kilo bazında 4.60 TL para verildi.

Öte yandan toplam ödenen rakam ise bu yıl 72 milyon lira olarak açıklandı. Antalya'da pamuk ekim sahalarında önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşandı. Fakat bu yıl rekolte düştü. Rekolte düşüşünde iklim şartları etkili oldu. Gecen yıl kış mevsimi ılık ve kurak geçtiği için zararlı popülasyonlar arttı. 30 milyon liralık yatırım ANTBİLİK tarafından yapılan açıklamada, Antalya pamuğunun lif bakımından Türkiye'de yetiştirilen pamuğun en kalitelisi olduğu ifade edildi. Antalya'da Türkiye'nin ihtiyacı olan pamuğun yüzde 5'i üretildiği belirtilen açıklamada, Antbirlik ve devletin teşvik politikaları sayesinde Antalya'da pamuk ekimi son iki yılda küçükte olsa artış sağladığı belirtildi. Öte yandan Antbirlik, 2018 yılında 30 milyon yatırım yaparak 5 adet pamuk toplama makinesi ile 10 adet dorseli kamyon alıp Antalyalı pamuk çiftçinin hizmetine sundu. “Beklentimizde biraz sapmalar oldu” Antbirlik Genel Müdürü ve Ziraat Mühendisi Hasan Yıldız açıklamasında,” Antalya'da pamuk üretimi azda olsa artıyor. Yatırımlarımız ve teşviklerimiz de bu yönde. Bu yıl beklentimizde biraz sapmalar oldu. Ekili arazi arttı fakat rekolte düştü. Kış mevsiminin kurak ve ılık geçmesinden dolayı zararlı popülasyonlar çoğaldı ve bitkiye zararları oldukça yoğun oldu. Antalya'da tüm tarım alanlarında hissedilen bu etken, bizi de etkiledi. Önümüzdeki sezonlar için olumlu ve umutluyuz. Şimdiden 2019 yılını planlamaya başladık ve tüm çalışmalarımızı bitirip sezona hazırlandık.” dedi.

Damlama yöntemiyle sulama sistemi Öte yandan Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde ilk defa damlama sulama sistemi ile pamuk yetiştirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Yıldız, “Manavgat Kooperatifimiz birkaç yıldır damlama yöntemiyle sulama sistemine geçti. Bin 500 dönüm arazide bu yöntemle pamuk ekimi yapılıyor. Orada 2 yıldır aldığımız sonuçlar oldukça pozitif. Rekolte ve kalite olarak normal ekimden daha verimli. Bu yılda, her arazide kayıp yaşanırken damlama sisteminin yer aldığı arazilerde rekolte ve kalite kaybı yaşanmadı. Amacımız bu yöntemi geliştirip yaygınlaştırmak” açıklamasını yaptı. (EG-

