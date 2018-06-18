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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Antalya'da cesede şemşiyeli koruma Haberi

- Antalya'da cesede şemşiyeli koruma Haberi

Falezler detay

Ekince Parmak Parmak İzi Deniz Polisi Irak 

-Ceset detay
-Deniz polisi detay
-Sağlık ekipleri detay
-Ceset torbası üzerindeki poşet detay

( ANTALYA )- Falezlerden atlayan kimliği belirsiz adam hayatını kaybetti ANTALYA

- Antalya’da kıyafetleriyle falezlerden denize atlayan kişi hayatını kaybetti. Deniz polisi tarafından Yat Limanı’na çıkarılan ceset savcının incelemesi için beklemesi gerekince güneşi engellemek için üzeri plaj şemsiyesi ile kapatıldı. Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Parkı’nda meydana geldi. Parkta falezlere gelen bir kişi, uzun süre çevresini izledikten sonra kendisini falezlerden denize bıraktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi tarafından sudan çıkartılan 50-55 yaşlarındaki kişi Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi.
112 Sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan erkek şahsın kimliğini tespit edip yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı. Ölen kişinin bimekan olarak bilinen evsizlerden olduğu öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri şahsın kimliğini tespit etmek için parmak izini alırken, savcının incelemesi için beklenen cesedin üzeri plaj şemsiyesi ile kapatıldı. Yapılan incelemelerin ardından kimliği tespit edilemeyen şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (İA-
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