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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da çelenk bırakma töreninde ilginç görüntü

Antalya'da çelenk bırakma töreninde ilginç görüntü

Tören alanı detay

Sokak Köpeği İl Başkanları Resmi Tören Siyasi Partiler İlginç Görüntü 

-Askerler detay
-Saygı duruşu
-İsitklal Marşı okunması
-Çelenklerin sunulması
-Köpeğin protokol eşlik etmesi
-Köpek detay
-Köpeğin ayrılması
-Alternatif grup detay
-Ahmet Kumbul açıklama

( ANTALYA )- Protokolün yanından ayrılmayan sokak köpeği ilgi odağı oldu- Antalya'da 29 Ekim coşkusu başladı ANTALYA

- Antalya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.
Törende protokolün çevresinen ayrılmayan sokak köpeği ilgi odağı oldu. Sesini çıkarmadan protokole yakın noktalarda dolaşan köpeğe müdahale edilmedi. Sokak köpeği, Çelenk sunumu sırasında da adeta protokolü takip etti. Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, CHP Antalya Milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, MHP Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir, Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat,Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunan Vali Karaloğlu ve Garnizon Komutan'ı Polat'a bir sokak köpeği eşlik etti. Bir süre daha tören alanında bulunan köpek, tören mangasının arasından kayboldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. "Çelenklerin içeri geç alındığı iddiası" Öte yandan resmi törenin ardından siyasi parti ve sendikalardan oluşan bir grup alternatif çelenk sunma töreni gerçekleştirdi. Alternatif tören öncesi CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar ve Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, resmi tören öncesi çelenklerin içeri alınmadığını ve zorluk çıkartıldığını iddia ederek tepki gösterdi. (İA-
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