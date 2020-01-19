Antalya’da boş arazide erkek cesedi bulundu

-Polisin incelemesi

-Ceset detay

-Çevredekiler detay

-Boşluk arazi

-Polisin vatandaşların ifadesine başvurması

-Detaylar



( ANTALYA )- Piknik yapmaya gelen vatandaşların fark ettiği cesedin üzerinden kimlik çıkmadı ANTALYA



- Antalya’da piknik alanına yakın boş arazide üzeri yarı çıplak 35 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Olay, bugün öğle saatlerinde Kepez ilçesi Mazıdağı yakınındaki boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, piknik yapan vatandaşlar boş arazide yerde hareketsiz yatan bir erkek şahsı fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından şahsın öldüğü tespit edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 35-40 yaşlarındaki erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



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