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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

- Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi - Yaralı Mine Bilben'in ambulanstan indirilip acil servise taşınması - Polis aracının gelişi - Acil Servis ve binaANTALYA (AA) - Antalya 'da komşusu tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.Mine Bilben (47) Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde, komşusu B.U. ile gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.U'nun bıçakla Bilben'i bacağından yaraladığı öne sürüldü.Bilben, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bilben'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Acil Servis Hastane 

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