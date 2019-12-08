Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da bir gecede 3 araç kundaklandı...Araçları ateşe veren şahıs kamerada Haberi

Antalya'da bir gecede 3 araç kundaklandı...Araçları ateşe veren şahıs kamerada Haberi

GÜVENLİK KAMERASI

Polis Akalan Kamera 

-YANAN ARAÇLARDAN DETAY
-HASAN KAYA RÖPORTAJI

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 3 ayrı mahallede 3 araç kundaklandı. Edinilen bilgilere göre olay gece yarısından sonra meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs Gazi Mahallesi'nde Hasan Kaya'ya ait 07 UG 267 plakalı, İstiklal Mahallesi'nde Rasim Ergin'e ait 07 HLL 80 plakalı ve Cumhuriyet Mahallesi'nde Hatice Yılmaz'a ait 07 UZ 281 plakalı otomobilleri ateşe verdi. Rasim Ergin ve Hatiye Yılmaz’a ait araçlar komşularının haber vermesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye tarafından söndürülürken, Hasan Kaya, kendi çabalarıyla otomobilini söndürmeyi başardı. Olayın saat 01.30 sıralarında meydana geldiğini belirten Kaya, olayı eve geç gelen oğlunun haber vermesi üzerine farkettiklerini söyledi.

Apartman önünde otomobilinin arka tamponunun tutuştuğunu gören oğlunun kapınını ziline basarak kendilerine haber verdiğini belirten Kaya, “Oğlumun haber vermesi üzerine balkondan hortum uzatıp aracımızı söndürdük. Aracım LPG’liydi. Arka tampondan tutuşturulan arabamı çok şükür geç olmadan söndürmeyi başardık. Alavler LPG tankına ulaşsaydı patlayabilir ve çevredeki diğer araçlarda yanardı. Mahalle cehenneme dönebilirdi. Bir an önce sorumluların yakalanmasını istiyorum” diye konuştu.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği şahsın peşine düştü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı