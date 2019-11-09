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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da bir evde ölü bulunan dört kişilik ailenin cenazeleri morgdan alındı

Antalya'da bir evde ölü bulunan dört kişilik ailenin cenazeleri morgdan alındı

morg görüntüsü

Çilingir Adli Tıp Cenaze Aracı Kız Çocuğu Kimyasal Madde 

-cenaze aracının ayrılması

( ANTALYA )- Cenazeler Erzurum'da toprağa verilecek ANTALYA

- Antalya'da bir evde ölü bulunan ikisi çocuk 4 kişilik ailenin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı. Cenazelerin Erzurum'da toprağa verileceği öğrenildi. Bu gece saat 02.55 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesinde ikamet eden yakınlarından haber alamayan bir şahsın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, ilgili ekipler olay yerine gelerek Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla çilingir vasıtasıyla söz konusu eve girdi. Evin salon kısmında baba Selim Şimşek, (36), kız çocuğu Ceren Şimşek, (9), erkek çocuğu Ali Çınar Şimşek'in (5) , evin banyo kısmında ise anne Sultan Şimşek ölü olarak bulundu. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede, olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, ikametten menşei belli olmayan kimyasal madde kokusu olduğunun anlaşılması üzerine ilgili birimlere haber verildi.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, AFAD Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından iikamete birlikte girilerek, ölen şahısların cesetleri otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Adli tıp kurumunda ilk incelemeleri tamamlanan dört kişi, yakınlarına teslim edildi. cenazelerin Erzurum'da toprağa verileceği öğrenildi.
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