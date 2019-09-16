Antalya’da belediye işçilerini taşıyan kamyonet alev alev yandı

-Kamyonetten detaylar

-Polis ekiplerinin çalışması

-Belediye işçileri detay

-Kamyonetin içerisinde çevreye saçılan malzemeler

-İşçinin yanan gömleği

-Detaylar



( ANTALYA )- Yangında bir işçi yaralandı ANTALYA



- Antalya’da belediyeye ait kamyonet alev alev yandı. Yangında araçtaki bir işçi yaralanırken, kamyonet küle döndü. Olay, Antalya Kültür Merkezi (AKM) içerisinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez içerisinde peyzaj çalışmaları yapan belediye işçilerin kullandığı 07 FTF 09 plakalı kamyonette, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevler bir anda aracı sararken, bu sırada kamyonette bulunan Musa Kiriş isimli işçinin üzerindeki gömlek alev aldı. Çevredeki diğer işçilerin müdahalesi sonucu Kirişin tutuşan kıyafetleri söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yaralanan Musa Kiriş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor. (SM-

