Antalya'da bayramda zirvede kar, sahilde deniz keyfi

-Sahil ve turistlerden dün geçilen görüntüler



( ANTALYA ) -- Antalya'nın 2 bin 850 metre rakımlı Geyik Dağı'nda karlı zirveye tırmanış gerçekleştirirken, kent merkezinde tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkarıyor ANTALYA



- Antalya'da dağ tırmanış tutkunları, 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Geyik (Sultan) Dağı'nda karlı zirveye tırmanış gerçekleştirirken, sahil kesimlerdeki tatilciler ise güneşin ve denizin keyfini çıkartıyor. Toroslar Doğa Sporları Kulübü'nün (TODOSK) dağ etkinlikleri kapsamında 13 üyesi Gündoğmuş ve Alanya sınırları içerisinde bulunan 2 bin 850 metre yüksekliğindeki (Sultan) dağının karlı zirvesine tırmanış yaptılar. Dağcılar karla kaplı alanda zorlu yürüyüş sonrası zirveye ulaştılar. Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi sınırlarında bulunan Eğri Gölde 2 gün kamp yapan TODOSK üyeleri, birinci gün Eğri Göl kıyısında kamp yaparak, ikinci gün ise Taşali platosunun en yüksek noktası olduğu söylenen 2 bin 850 metre yüksekliğindeki Geyik (Sultan) dağının karlı zirvesine üç buçuk saatte ulaşıp, üç buçuk saatte ise indiler. TODOSK üyesi ve rehberi Erdoğan İster yaptığı açıklamada, aralarında milli dağcı Semra Keskin'inde bulunduğu 13 TODOSK üyesi ile birlikte iki gün süre ile Eğri Göl'de kamp yaptıklarını ve Taşeli platosunun en yüksek noktası olan 2 bin 850 metre yükseklikteki Geyik (Sultan) dağının karlı zirvesine üç buçuk saatte ulaştıklarını, Eğrigöl'deki kamp alanına da yine aynı sürede indiklerini söyledi.



"Bu dağların karları önemli 2 ırmağı besliyor" Geyik (Sultan) dağının kar sularının Türkiye'nin iki önemli ırmağını beslediğini vurgulayan İster, "Bu dağların eriyen kar sularının bir kısmı güney ve batı yamaçları Alara Çayını, Doğu yamacını ise Göksu ve Ermenek çayını besliyor" dedi.

Eğri göl yaylasının saklı bir cennet olduğunu söyleyen İster, "2 bin 50 metre yüksekliğindeki Eğri göl ve çevresine herkesin sahip çıkması gerekli. Zaman zaman bölgede rastgele bırakılmış çöpler görünce insan üzülüyor. Buraya gelen herkes bu doğa harikasını daha güzel kullanmalı. Bu bölgenin milli park park ilan edilerek korunması gerekir." diye konuştu.

"Alabalık ve Kerevit balığının yetiştiği tek göl" Eğri göl'ün Türkiye'de 2 bin 50 metre yüksekliğinde kırmızı Alabalık ve Kerevit balığının yetiştiği tek göl olduğunu dikkat çeken İster, "Son on yılda usulsüz balık avcılığı yapanlar bu gölde balık türünü azalttılar. Buna yetkililerin çözüm bulması bulunarak korunması gerekir. Bu bölge Toros Dağlarının önemli bir bölgesidir. Yörüklerin yaz aylarında hayvanlarını otlattığı atalarından kalma yurtlarıdır. Zirvede kar, sahilde deniz keyfi Antalya'nın zirvelerinde bu görüntüler yaşanırken, sahil kesimlerinde de tatilciler, güneş ve deniz keyfini doyasıya yaşıyor. Hava sıcaklığının 30 ulaştığı kent merkezinde özellikle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih eden yerli ve yabancı turistler, Akdeniz'in berrak sularında doyasıya eğleniyor. (AÇ-SM-

