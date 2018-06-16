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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya’da bayram yağmuru İzle

Antalya’da bayram yağmuru İzle

Yağış detay

Alışveriş Sağanak Yağış Yabancı Turist Bild Akalan 

-Turistler detay
-Yağmurda yürüyen turistler
-Şemsiye ile yürüyenler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü yağmurla serinledi. Turizm kenti Antalya’da birkaç gündür aralıklarla devam eden yağış bu sabah etkisini daha da artırdı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan yerli ve yabancı turistler zor anlar yaşadı. Kent merkezinde alışveriş yapan turistler dükkanların tentelerinin altına girdi. Bazı turistler ise yağışa aldırmadan yürüyüşlerine devam etti. Kısa süren yağışın ardından yeniden güneş açtı. Aralıklarla süren sağanak yağışın gün boyu devam edeceği bildirildi.

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