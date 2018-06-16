Antalya’da bayram yağmuru İzle

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-Yağmurda yürüyen turistler

-Şemsiye ile yürüyenler



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da Ramazan Bayramı'nın ikinci günü yağmurla serinledi. Turizm kenti Antalya’da birkaç gündür aralıklarla devam eden yağış bu sabah etkisini daha da artırdı. Sağanağa hazırlıksız yakalanan yerli ve yabancı turistler zor anlar yaşadı. Kent merkezinde alışveriş yapan turistler dükkanların tentelerinin altına girdi. Bazı turistler ise yağışa aldırmadan yürüyüşlerine devam etti. Kısa süren yağışın ardından yeniden güneş açtı. Aralıklarla süren sağanak yağışın gün boyu devam edeceği bildirildi.



