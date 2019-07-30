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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya'da balayındaki Kazak turist, beton zemine üştü Haberi

Antalya'da balayındaki Kazak turist, beton zemine üştü Haberi

Yaralı turiste ilk müdahale ve sedyeye konulma

Acil Servis İlk Müdahale Polis Aracı Özel Güvenlik Balayı Tatili 

-Yaralının otelden çıkış ambulansa konuluşu
-Hastaneden nakil için ambulansa konuluşu
-Eşi Alnura Rakhmatullin’in acil servis önünde kısa görüntüsü
-Otel önünde polis aracı ve ambulans, güvenlik şeridinin götürülüşü
-Ambulans otel önünden gidişi sirenli

( ANTALYA - ÖZEL) ANTALYA

- Antalya’ya balayı tatiline gelen Kazakistan uyruklu erkek turist eşiyle tartıştıktan sonra yüzlerce turistin bakışları altında 12 metreden beton zemine düştü. Kazak turistin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 1 ay önce evlendikleri öğrenilen Alnura-Yelaman Rakhmatullin çifti, geçtiğimiz cuma günü Kemer ilçesindeki 4 yıldızlı otele tatile geldi. Çift, dün akşam üstü 2. kattaki odalarında tartışmaya başladı.
İddiaya göre aşırı alkollü olan Yelaman Rakhmatullin(24) ile eşi arasındaki tartışma sırasında otel odası savaş alanına döndü. Koridora taşan tartışma üzerine otelin özel güvenlik görevlileri müdahale ederek Yelaman Rakhmatullin’i sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra Rakhmatullin, henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin iç balkon tarzı koridordan galeri boşluğuna düştü. Zemindeki çiçekliklere çarpan ayağı kırılarak kopma noktasına gelen Rakhmatullin’ün göğüs ve kafasında ciddi travma oluştuğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından olay yerinden alınarak özel bir hastaneye kaldırılan yaralı daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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