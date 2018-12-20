Antalya'da babasının aracıyla drift yapıp kaçan ehliyetsiz genç kovalamaca sonunda yakalandı Haberi

--çevredeki polis araçları

--trafik ekiplerinin ceza yazmaları

--asayiş ekibinin genci trafik ekiplerine teslim etmesi

--aracın yediemine çekilmesi



( ANTALYA ) Babasının aracıyla drift yapıp kaçan ehliyetsiz genç kovalamaca sonunda yakalandı- Filmleri aratmayan kovalamaca sonunda sürücüye 9 bin TL ceza uygulandı- Ehliyetsiz gencin araç sahibi olan babası da cezadan nasibini aldı- "Drift atmadım su birikintisinde aracım kaydı" dedi, cezadan kurtulamadı ANTALYA



- Antalya'nın manavgat ilçesinde drift atan ve polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz genç, yaklaşık 7 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Filmleri aratmayan kovalamaca sonrası etrafını saran polis ekiplerinden kaçamayan gence kelepçe takılıp gözaltına alınırken drift atmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 7.028, araç sahibi olan babasına ise 2018 TL ceza uygulandı. Manavgat caddeleri filmleri aratmayacak müthiş bir kovalamacaya sahne oldu. Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Sanayi kavşağında bir aracın drift atarak trafiği tehlikeye soktuğu yönünde gelen şikayetler trafik ekiplerini harekete geçirdi. Drift attığı bildirilen 03 AV 445 plakalı otomobil, trafik polislerinin dur ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı.

Manavgat merkezde Fevzipaşa Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvarında devam eden takip, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Manavgat çevre yolunda devam etti. Çakalderesi mevkiinden yeniden Manavgat Merkezine giren otomobil, Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesinde okullar bölgesi ve Tapu Kadastro Müdürlüğü yakınlarındaki kavşakta son buldu. 3 Asayiş ekibi ve 2 trafik ekibi tarafından etrafı sarılan otomobil durdurulurken, araçta bulunan genç her ihtimale karşı kelepçelenerek Asayiş ekipleri tarafından gözlem altına alındı. M.E. isimli genç, drift atmadığını, aracının su birikintisinden dolayı kaymış olabileceğini belirtirken, polisten kaçma sebebini ise ehliyetinin olmamasına bağladı. Trafik ekipleri M.E.’ye 67/1-d Maddesine istinaden (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya baka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) drift atmak suçundan 5.010 TL, 36/3-a Maddesine istinaden Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak suçundan 2.018 Tl olmak üzere 7.028 TL, araç sahibi olan babasına ise sürücü belgesi bulunmayan kişiye aracını vermek ve kullandırmaktan dolayı 2.018 TL para cezası uygulanırken araç yediemin otoparkına çekilerek 2 ay trafikten men edildi. (ak)

