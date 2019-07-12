Antalya’da atık malzeme yangını

-Çıkan dumanlar

-Söndürme çalışması

-İtfaiye ekipleri detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da boşluk alana dökülen plastik atık malzemeleri yandı. Yangın iş yerlerine sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi ve Yeşil Sanayi Sitesi arasındaki boşluk alana dökülen plastik atık malzemeler henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Çevredeki esnafların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Atıklardan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler yakındaki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

