Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da arkadaştan gelen milyonluk hırsızlık Video

Antalya'da arkadaştan gelen milyonluk hırsızlık Video

Emniyet detay

Asad Salar Kamera Urus Hırsız 

-Şüphelilerin çıkarılması
-Kadınlar detay
-Şüphelilerin otobüsüne binmesi
-Otobüsün ayrılması

( ANTALYA )- Antalya'da bir iş adamının ev ve iş yerindeki iki çelik kasadan 2 milyon 350 bin lira çaldığı ileri sürülen 2’si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı- Şüphelilerden birinin iş adamının arkadaşı olduğunu ve evinde yüklü miktarda para bulunduğunu diğer şüphelilere söylediği öğrenildi ANTALYA

- Antalya'da bir iş adamının ev ve iş yerindeki iki çelik kasadan 2 milyon 350 bin lira çaldığı ileri sürülen 2’si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin iş adamının arkadaşı olduğunu ve evinde yüklü miktarda para olduğunu diğer şüphelilere söylediği öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine giden, iş adamı İ.S, evi ve iş yerindeki 2 çelik kasadan 2 milyon 350 bin lirasının çalındığı ihbarında bulundu. İ.S’nin başvurusu üzerine araştırma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerden B.Y.A'nın iş adamı İ.S'nin arkadaşı olduğunu belirledi. İddiaya göre B.Y.A'nın arkadaşı İ.S'nin evinde yüklü miktarda çelik kasalarda para sakladığını diğer şüphelilere söylediği ve olayın S.G, önderliğinde gerçekleştirildiği belirlendi. Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından B.Y.A. ile birlikte çelik kasa hırsızlığını yaptığı öne sürülen G.G ve K.K isimli kadınlar ile S.G, T.T, E.S, F.Ç’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yaptıkları iş bölümüne göre parayı bölüştükleri, parayla otomobil ve 2 ev aldıkları tespit edildi. 2’si kadın 7 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!Sabiha Gökçende Uçak Pisten Çıktı!
Minibüsün Üstüne Çığ DüştüMinibüsün Üstüne Çığ Düştü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı