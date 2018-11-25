Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Antalya’da aralık ayına bir hafta kala deniz keyfi Haberi

Antalya’da aralık ayına bir hafta kala deniz keyfi Haberi

Sahilden genel detay

Hava Sıcaklığı Hafta Sonu Soğuk Hava Dalgası Güneşli Hava Güneşli 

-denize girenler
-piknik yapanlar
-güneşlenenler
-Denize giren köpek detay
-Vatandaşlar röp.
-Detaylar

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da Aralık ayına bir hafta kala hava sıcaklığı 20 derecenin üstüne çıkınca vatandaşlar sahillere akın etti. Kasım ayının sonunda deniz keyfini yaşayan vatandaşlara, hayvanlar da eşlik etti. Türkiye’nin neredeyse genelinde kar ve soğuk hava dalgası yaşanırken, Antalya’da vatandaşlar ve turistler denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının ile deniz suyu sıcaklığını 20 derece, nem oranınsa yüzde 50 olarak ölçüldüğü kentte, güneşli havayı gören vatandaşlar hafta sonunu fırsata çevirmek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran vatandaşlara, köpekler de eşlik etti. Bazı aileler muhteşem manzara eşliğinde piknik yaparken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. “Bu mevsimde bu havayı bulmak kolay değil” Kayseri’den Antalya’ya gelen Göksel Mızrak, “Antalya’nın denizi ve havası doğası çok güzel. Bu mevsimde bu havayı bulmak kolay değil” diye konuşurken, gözünden ameliyat olduğu için denize giremediğini belirten Mukadder Sarıtaş da, “Muhteşem bir hava. Antalya halkına verilen bir nimet bu. Dünyada böyle bir şey yok. Denize giriyoruz, deniz suyu da çok sıcak ama sağlığımdan dolayı giremedim” dedi.
(SM-SÇ)
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı