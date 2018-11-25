Antalya’da aralık ayına bir hafta kala deniz keyfi

-denize girenler

-piknik yapanlar

-güneşlenenler

-Denize giren köpek detay

-Vatandaşlar röp.

-Detaylar



( ANTALYA ) - ANTALYA



- Antalya’da Aralık ayına bir hafta kala hava sıcaklığı 20 derecenin üstüne çıkınca vatandaşlar sahillere akın etti. Kasım ayının sonunda deniz keyfini yaşayan vatandaşlara, hayvanlar da eşlik etti. Türkiye’nin neredeyse genelinde kar ve soğuk hava dalgası yaşanırken, Antalya’da vatandaşlar ve turistler denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının ile deniz suyu sıcaklığını 20 derece, nem oranınsa yüzde 50 olarak ölçüldüğü kentte, güneşli havayı gören vatandaşlar hafta sonunu fırsata çevirmek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran vatandaşlara, köpekler de eşlik etti. Bazı aileler muhteşem manzara eşliğinde piknik yaparken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. “Bu mevsimde bu havayı bulmak kolay değil” Kayseri’den Antalya’ya gelen Göksel Mızrak, “Antalya’nın denizi ve havası doğası çok güzel. Bu mevsimde bu havayı bulmak kolay değil” diye konuşurken, gözünden ameliyat olduğu için denize giremediğini belirten Mukadder Sarıtaş da, “Muhteşem bir hava. Antalya halkına verilen bir nimet bu. Dünyada böyle bir şey yok. Denize giriyoruz, deniz suyu da çok sıcak ama sağlığımdan dolayı giremedim” dedi.

(SM-SÇ)

