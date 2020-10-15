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15 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

Antalya'da apartman dairesinde patlama: 1 yaralı

olay yeri

Polis Hastane Bild 

-kırılan camlar
-polisin incelemeleri
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da bir apartmanın dördüncü katında yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı. Olay saat 16:00 sıralarında sıralarında Soğuksu Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, tüpçülük mesleğiyle uğraştığı öğrenilen ve ismi belirlenemeyen bir kişinin evde bulunduğu sırada bir patlama yaşandı. Sebebi henüz belirlenemeyen olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesinin devam ettiği bildirildi.

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