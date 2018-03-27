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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Antalya’da apart yangını korkuttu

Antalya’da apart yangını korkuttu

Alevler detay

Alabalık Uttu Öğrenciler Kışla Trol 

-Kalabalık detay
-İtfaiye detay
-Söndürme çalışmaları
-Yangını izleyenler
-İtfaiyenin soğutma çalışması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da çoğunlukla üniversite öğrencilerinin kaldığı apartın teras katındaki dairede çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgiye göre yangın saat 11.00 sırasında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3821 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartın terastaki dairesinde çıktı. 42 yaşındaki N.B’nin kaldığı daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri hemen durumu itfaiye bildirdi. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Çoğunluğu öğrencilerin kaldığı apartta bina sakinleri güvenlik amaçlı dışarı çıktı. Pencerelerden dışarı çıkan alevleri çevredekiler meraklı bakışlarla izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına hem bina içinden hemde merdiven aracılığıyla terastan müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye yangınla soruşturma başlatılırken ilk bulgular yangının elektrikli ısınma aracından çıktığı üzerinde duruluyor.
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