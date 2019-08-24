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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Antalya'da antik kentte yangın çıktı

- Antalya'da antik kentte yangın çıktı

-Yangının çıktığı alan detay

İlk Müdahale Polis Çam Ağacı Gesi Polis Ekipleri 

--Dumanlar detay
--Antik kent detay
--itfaiye ekiplerinin çalışmaları detay
--Yangına müdahale detay
--detaylar

( ANTALYA )- Yangında 4 dönüm alan etkilendi, 2 çam ağacı zarar gördü ANTALYA

- Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Idyros Antik Kenti bölgesinde yangın çıktı. Kazı çalışmaları devam eden kalıntılara ulaşmadan söndürülen yangında 4 dönüm alan etkilendi, 2 çam ağacı ise zarar gördü. Yangın, Kemer ilçesinde bağlı Idyros Antik Kenti'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, antik kentin yanında bulunan kuru otlar, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Dumanları yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de hemen söndürme çalışmalarına başladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, kazı çalışmaları devam eden kalıntılara ulaşmadan söndürülerek, yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. 4 dönüm alanın etkilendiği yangında, 2 çam ağacı zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
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