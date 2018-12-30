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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da Aleyna Tilki izdihamı

Antalya'da Aleyna Tilki izdihamı

Konser alanından detay

Alışveriş Yürüyen Merdiven Ebeveyn Ezilme Tehlikesi Alışveriş Merkezi 

-Aleyna tilki konser detay
-Konseri izleyen gençler, çocuklar
-Yürüyen merdivenlerden konseri izleyenler
-İzdihamdan görüntüler
-Yürüyen merdivende ezilme tehlikesi yaşama anı
-Yürüyen merdiven detay
-Güvenlik görevlisinin akımı durdurması
-Konserden detaylar

( ANTALYA )- Yer kalmayınca yürüyen merdivenler bile sabit hale getirildi- Aleyna’yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurdu ANTALYA

- Antalya’da bir alışveriş merkezinde düzenlenen Aleyna Tilki konseri izdihama neden oldu. Çocukların yoğunlukta olduğu konserde Aleyna’yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurdu. Antalya’nın Kepez ilçesinde Aleyna Tilki heyecanı yaşandı. Fabrikalar Mahallesindeki bir alışveriş merkezinde saat 16.00’da düzenlenen konsere, binlerce vatandaş saatler öncesinden akın etti. Çoğunluğu gençler ve çocukların oluşturduğu konserin düzenlendiği alanda, alışveriş merkezinin tüm katları tıklım tıklım doldu. Alana sığmayan bazı vatandaşların yürüyen merdivenden de konseri takip ettiği gözlendi. Aleyna Tilki’yi görmek isteyen minikler, ebeveynlerinin sırtına çıkarak ünlü sanatçıyı görmeye çalıştı. Yürüyen merdivenlerin bile izleyenler tarafından doldurulunca merdivenler sabit hale getirildi.
Yaklaşık bir saat süren konserde, Aleyna’yı göremeyen miniklerin gözyaşları da konsere damgasını vurdu. Aleyna Tilki, zaman zaman kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla da sohbet etti. Tilki, şarkıları ve dansı ile kendisine hayran bıraktı.
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