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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da ağaç altına bırakılmış bebek bulundu

Antalya’da ağaç altına bırakılmış bebek bulundu

bebek yoğun bakımda

Bebek Hastane Sağlık Ekibi Irak 

-bebek ve hemşireler detay
-hemşirenin konuşması

( ANTALYA -HD)- Manavgat’ta daha göbek bağı kesilmemiş ve çarşafa sarılı bulunan yeni doğmuş erkek bebek, tedavisi için hastaneye kaldırıldı ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde bir ağacın altında çarşafa sarılı vaziyette yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin adını hemşireler, bebeğe hastaneye getiren askerlerin ismi olan Abdullah Samet ismini koydu. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Manavgat’ın Ilıca Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bir ağacın altına bırakılmış çarşafa sarılı vaziyette erkek bebek bulundu. Yoldan geçen bir bayanın görerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının kucağındaki çıplak vaziyette çarşafa sarılı ve göbek bağı kesilmemiş yeni doğmuş erkek çocuğunu alarak Manavgat Devlet Hastanesine getirdi. Manavgat Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisinde kuvöze alınan ve yeni doğduğu tahmin edilen bebeğe, hemşireler tarafından hastaneye getiren askerlerin ismi olan Abdullah Samet ismini koyuldu. Jandarma ekipleri, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.
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