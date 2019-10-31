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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Antalya’da 700 bin liralık çoraplı kuyumcu soygunu İzle

Antalya’da 700 bin liralık çoraplı kuyumcu soygunu İzle

İş yeri detay

Kuyumcu Soygunu Ziynet Eşyası Kuyumcu Dükkanı Alabalık Göreme 

-Polis detay
-Kalabalık detay
-Yerdeki şapka ve ten çorap detay
-Şüpheli detay
-Feyzi Bulce ile röp.
-İş yeri içinde çalışma yapan polisler
-Raftaki altınlar
-Terk edilmiş araç
-Araç içindeki plakalar
-Detay

( ANTALYA )- Silahın kabzasıyla kuyumcunun başına vurup 700 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar- Kafasına ten çorap geçiren 2 kişi, kuyumcuya hayatının şokunu yaşattı ANTALYA

- Antalya'da kafasında ten çorap bulunan 2 şüpheli, geldikleri kuyumcuda iş yeri sahibini silahın kabzasıyla darp ederek bayılttı, ardından 700 bin liraya yakın ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı. Şüphelilerden birisi o sıra ayılan kuyumcu ve çevre esnafının müdahalesiyle yakalanırken, polis ise olay yerinden otomobille kaçan ve yanında ziynet eşyalarının bulunduğu diğer şüpheliyi arıyor.Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Hüsnükarakaş Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, sabah iş yerini açan kuyumcu Feyzi Bulce, bir süre sonra içeriye kafasında ten çorapla gelen 2 kişiyi görünce neye uğradığını şaşırdı. İddiaya göre şüphelilerden birisi elindeki silahı göstererek Bulce’ye sesini çıkarmamasını söyledi, ardından silahın kabzasını kafasına vurarak Bulce’yi bayılttı. 700 bin liraya yakın ziynet eşyasını alan şüphelilerin dükkandan kaçacağı sırada kendine gelen Bulce, şahıslardan birini ayağından yakaladı. Diğer şüpheli ziynet eşyalarıyla birlikte otomobile binip kaçtı. Bulce’nin dükkanındaki sesleri duyan çevre esnafı da kuyumcu dükkanına gelerek şüphelilerden M.A.’yı yakaladı. Öte yandan, Bulce'nin yüzünde ve boyun kısmında yara izlerinin olduğu görüldü.
Kaçan otomobil ara sokakta terk edilmiş olarak bulunduİhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yakalanan M.A.’yı gözaltına alırken, kaçan diğer şüpheli için çevrede araştırma başlattı. Verilen eşkal üzerinde çalışma yapan polis, diğer şüphelinin kullandığı aracı kuyumcu dükkanına 150 metre uzaklıktaki bir ara sokakta terk edilmiş olarak buldu. Polis, aracın içerisinde yaptığı incelemede çok sayıda farklı plakalar ele geçirdi.“Kafalarında ten çorap vardı”Olayın şokunu atlatamayan Burce, “Dükkanı açtım raflara saatleri yerleştiriyordum. Saatleri yerleştirirken iki kişi içeri girdi, silahla kafama vurdular. Kendimden geçtim ben, arkaya götürdüler. Daha sonra kendime geldim. Üzerime de birisi bastırıyordu, saatleri attım. Onu da attım üzerinden. Birine vurdum, diğeri kaçtı. 600-700 bin lira değerinde ziynet eşyamı götürdüler. Yüzlerini göremedim, kafalarında ten çorap vardı. İçeri girer girmez zaten bana sesimi çıkartmamamı söylediler” dedi.
Polis, ziynet eşyalarıyla kaçan ‘Çetin’ ismindeki şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.
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