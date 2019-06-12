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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da 7 ton etil alkol ele geçirildi

Antalya'da 7 ton etil alkol ele geçirildi

alkollerin görüntüsü

( ANTALYA ) ANTALYA

Jandarma Kaçak Kaçak Alkol Kaçak İçki Sahte Fatura 


- Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak alkol yapımında kullanılan 7 ton etil alkol ve 100 bin lira tutarında sahte fatura ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Manavgat’ın Ilıca Mahallesi’nde kaçak içki üretilip otellere satışı yapıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı timleri tarafından araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda Ilıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir temizlik firmasına jandarma tarafından baskın düzenlendi.
Baskın sırasında iş yerinde yapılan aramada kaçak alkol yapımında kullanılan sahte etiket yapıştırılmış bidonlarda 7 ton etil alkol ve 100 bin lira değerinde 2 fatura ele geçirildi. Faturaların maliye görevlileri incelenmesi sonucu tarafından sahte olduğu belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan iş yeri sahibi 2 şüpheli alınan ifadelerinin ardından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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