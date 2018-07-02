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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da 7 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da 7 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden görüntü

A Haber Cenaze Cenaze Namazı 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Antalya’nın Kaş ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolan ve 7 gün sonra cesedi bulunan müzisyen Metin Kor, memleketi Ankara’da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'dan 20 Haziran'da geldiği Kaş'ta bir gün konaklayan daha sonra aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'ndaki İkiz Göller mevkisine giderek çadır kuran Metin Kor'dan (43) bir daha haber alınamamış ve Kor'un bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Olayın 7. gününde, kamp alanına yakın Subaşı Yaylası'nda AFAD ekipleri tarafından üzeri çıplak bir erkek cesedi bulunmuş ve yapılan incelemede cesedin Metin Kor'a ait olduğu kesinleşmişti. Son yolculuğuna uğurlandı Müzisyen Kor, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Ankara’ya getirildi.
Kor, Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Ortaköy Mezarlık Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Metin Kor’un ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl katıldı.

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