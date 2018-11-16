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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da 600 metrelik sarp arazide çıkan yangında hortum taşıma seferberliği

Antalya'da 600 metrelik sarp arazide çıkan yangında hortum taşıma seferberliği

İtfaiye detay

Komando Kaygan Zemin Askeri Eğitim Şiddetli Rüzgar İtfaiyeciler 

-Yangın detay
-Yanan alan detay
-Cep telefonu görüntüleri
-Hortum taşınması
-Hortum taşıyanlar röp
-Yangına su sıkılması
-Dik alandan taşınan hortumlar
-Vatandaşların taşıma işlemi
-Dağdan detay

( ANTALYA )- Yangına müdahale edebilmek için önce araziyle mücadele ettiler- Sarp arazideki yangına hortumlar vatandaşın desteğiyle çıkartıldı- Yangında Orman Bölge Müdürlüğü işçilerinin, hortum taşıma ve söndürme çalışmaları komandoların eğitimini aratmadı. ANTALYA

- Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Altınyaka bölgesindeki dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü işçileri ve vatandaşların sarp ve dik alanda hortum taşıma ve söndürme çalışmaları komandoların eğitimini aratmadı. Edinilen bilgiye göre, saat 10.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Altınyaka Dağı'ndaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı.
Bölgedeki esnafların haber vermesiyle yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etmeye başladı.
Yangın ekiplerin müdahalesine rağmen dağlık alana doğru ilerledi. Ekipler yangının çamlık alanda sıçramaması için büyük çaba harcadı. Kuru ot ve çalıların yanması nedeniyle yangın dağın yüksek kesimlerine doğru devam etti. Yaklaşık 600 metreye kadar ulaşan alevleri söndürmek için itfaiyecilerle birlikte vatandaşlar da seferber oldu. Hortumlar vatandaşların da yardımıyla elden ele sarp alana taşındı. Dik ve kaygan zeminde yapılan hortum taşıma ve söndürme çalışmaları askeri eğitimi aratmadı. 4 saatte söndürülen yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. "Vatandaşlar hortum taşıdı" Yangında hortum taşıyan vatandaşlardan elektrik ustası Abdurrahman Kapan, ağaçlar yanmasın diye itfaiyeye yardımcı olduklarını belirterek, doğa sevgisinin önemli olduğunu belirtti.
Mehmet Kıldıran ise yangını görünce itfaiyeye yardım etmeye geldiğini dile getirerek, dik yamaçta hortum taşımanın zor olduğunu söyledi.

(İA-
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