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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Antalya’da 5. kattan düşen kediye yardım seferberliği

Antalya’da 5. kattan düşen kediye yardım seferberliği

Cep telefonu görüntüsü

Yarış Genç Kız Kalaba Alabalık Hayvan 

-Kedinin düştüğü bina
-Kediden detay
-Kediye su dökülmesi
-Kedinin başındaki kalabalık
-Genç kızın üzülmesi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da 5. kattan düşen anne kedi için vatandaşlar seferber oldu. Sakarya’da 1 yavru köpeğin patileri ve kuyruğu kesilmesi sonucu ölmesi ve 5 yavru köpeğin aynı ilde ölü bulunması ülke genelinde büyük tepki çekmişti. Antalya’da hayvanseverler ise 5. Kattan düşen bir kediyi yaşatmak için adeta birbiriyle yarıştı. Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi’nde kaldırımda yürüyen vatandaşlar havadan önlerine bir kedinin düştüğünü gördü. Hareketsiz yerde kalan kedinin yardımına hemen çevre esnaf ve vatandaşlar koştu. Kedinin sahibinin arkadaşı genç kız ise 'Şişko ne olur ölme' diyerek büyük üzüntü yaşadı. 4 yavrusu olduğu öğrenilen kedinin ağzından kan geldiğini gören vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi hayvan ambulansından yardım istedi. Bu sırada kedinin sahibinin arkadaşı olan genç kız koşarak olay yerine geldi. İsmi ‘Şişko’ olan kediyi kafasına su dökerek hayatta tutmaya çalışan hayvanseverler adeta seferber oldu. Ağır yaralı olan kedi gençler tarafından özel bir kliniğe götürüldü. (İA-SÇ)
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