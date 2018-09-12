Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da 5.2 ile sallandı İzle

Antalya'da 5.2 ile sallandı İzle

-Deniz görüntüsü detay

İsaf Deprem Artçı Sarsıntı Sparta 

--Vatandaş röp
--Detaylar

( ANTALYA - GÜNCEL GÖRÜNTÜ) ANTALYA

- Antalya’nın Kumluca ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentte kısa süreliğine paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya’nın Kumluca ilçesinin 65.45 kilometre açığında saat 09.21’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 40.19 kilometre derinlikte kaydedilen deprem Antalya'nın bütün ilçelerinde Burdur ve Isparta'da da hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı.
Deprem şehir merkezinde de hissedildi Bir otelde çalışan Emre Taşdemir arkadaşlarının depremi hissederek, uykularından uyandığını söyledi.

Taşdemir, “Çalıştığım otelde konaklayan misafirler deprem şiddetiyle uyandığını söyledi.

Hatta bazı misafirler, yetkililere konuyla ilgili sorular sordu” dedi.
Depremi ufaktan hissettiğini ifade eden Hüseyin Yeşil ise, “Arkadaşlarla çalışıyorduk, içerideki ürünlerimiz biraz sallandı. Müşterilerden bir kaç kişi hisseti. Fazla rahatsız olan olmadı ama bu küçük depremler halkımıza birer mesaj olabilir. İleride 8 şiddetinde deprem olabilir. Dikkatli ve tedbirli olup yorumcularımızı dinlememiz lazım” diye konuştu.
Öte yandan 17 dakika içinde Mugla’nın Dalaman ilçesinde 1.7, yine Muğla’nın Fethiye ilçesinde 1.5 09:57'de 2 büyüklüğünde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde artçı sarsıntılar meydana geldi.
İlgili Foto Galeriler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
MİT, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiyeden Paketleyip GetirdiMİT, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiyeden Paketleyip Getirdi
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı